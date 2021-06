S batoletem dvakrát praštila o zeď, půjde do vězení na devět let

Krajský soud v Plzni poslal na devět let za mříže 25letou ženu za to, že s pětiměsíčním dítětem dvakrát praštila o zeď. Rozsudek je nepravomocný. Obžalovaná se na místě odvolala. Dítě utrpělo mnohočetná zranění včetně toho, že osleplo a částečně ochrnulo, následky si ponese do konce života.