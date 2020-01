Rusové dostali u soudu za brutální vraždu seniora na Brněnsku 17,5 roku

Obžalovaní Magomed Moldijev Israilov a uprchlý Sajdchusejn Naurbajev podle státního zastupitelství dostali od neznámého člověka tip na vloupání do rodinného domu v Žabčicích. Po společné domluvě pak podle obžaloby 26. května 2015 do domu vnikli se zamaskovanými obličeji a vyzbrojeni krátkými střelnými zbraněmi.

„Problematická je úvaha, že by to dělal jen jeden člověk. Svědčí to o tom, že se na činu museli podílet oba,” uvedl Novotný. Vraždu podle něj vykonal jen jeden z mužů, podle soudu ale šlo o společné jednání. „Bez ohledu na tom, čí ruce byly na krku obžalovaného. I ten druhý se podílel na mechanismu útoku, byl srozuměn s tím, k čemu to celé směřuje,” uvedl soudce.