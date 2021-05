Ruský hacker Nikulin dostal od ČR odškodné čtvrt milionu a omluvu. Nestačí mu to

Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo Rusovi Jevgeniji Nikulinovi čtvrt milionu korun kvůli jeho vydání do USA v roce 2018, úřad se mu také omluvil. Vyplynulo to ze čtvrtečního jednání Obvodního soudu pro Prahu 2, který se začal zabývat nárokem na odškodné za nezákonné rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Nikulin, kterého za oceánem poslali na více než sedm let do vězení, žádá po ČR dalších 1,25 milionu.