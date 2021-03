Rumunský řidič nabral do přívěsu migranty, našli je až u Břeclavi

Co vysvětlovat měl i řidič. „Při výslechu přiznal, že jej před odjezdem do západní Evropy kontaktovala pomocí mobilních komunikačních aplikací neznámá osoba, s níž se dohodl na převozu šesti osob. Za každou z nich mu organizátor převozu slíbil tisíc pět set eur. Peníze měl dostat až po příjezdu do Německa.