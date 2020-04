Rozfofrovala peníze syna, který leží 11 let v kómatu

Jeho matku nyní policie obvinila ze zpronevěry stovek tisíc korun, které syn dostával jako invalidní důchod a měly být určeny především na zlepšení kvality jeho života.

Od poloviny listopadu 2013 do letošního ledna použila žena část finančních prostředků z invalidního důchodu syna pro svoji potřebu a připravila ho tak o 440 tisíc korun,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovského policejního ředitelství s tím, že ženě hrozí v případě prokázání viny až osm let vězení.

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu zbavil soud nemocného muže svéprávnosti a jeho matku ustanovil opatrovnicí, která měla mimo jiné spravovat i synovy peníze.

Upozornil ji na to, že finanční prostředky vyplácené státem může použít výhradně pro jeho potřeby. To se ale podle závěru vyšetřovatelů tak úplně nedělo.

„Obviněné ženě přitěžuje to, že jako opatrovnice měla zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,“ upozornila Ladmanová.

Bylo to vždy na věci, jejichž nákup by syn schválil. Považovala jsem to za rodinné peníze

Jak Právo zjistilo, syn obviněné měsíčně pobíral více než 12 tisíc korun. Z toho zhruba polovina šla na ošetřovné a potřebné léky. Zbytek peněz zůstával na účtu, který byl k tomuto účelu na příkaz soudu zřízen a ke kterému měla matka dispoziční právo.

Podle informovaného zdroje žena věděla o tom, že nemůže peníze syna použít pro svoji potřebu. Hájila se ale tím, že si s nimi vypomáhala při placení rodinných výdajů. „Měli jsme problémy z našich příjmů utáhnout chod domácnosti. Nikdy jsme si nekupovali nic nadstandardního. Bylo to vždy na věci, jejichž nákup by syn schválil. Považovala jsem to za rodinné peníze. Netušila jsem, že se tím dopouštím trestného činu,“ vysvětlovala žena policistům.

Jako příklad uvedla platbu elektřiny, plynu a poplatky za telefon. Z větších investic pak nakup plynového kotle, lednice či ojetého vozidla. Připustila, že za synovy peníze nakupovala i oblečení.