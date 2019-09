Řidička měla mikrospánek a narazila do mostku, čtyři zranění

Při nárazu osobního auta do betonového mostku se v pondělí nad ránem u Pohořelic na Brněnsku zranili čtyři lidé, z toho dva těžce. Podle policejní mluvčí Kamily Haraštové řidička pravděpodobně vlivem mikrospánku vjela do protisměru a čelně narazila autem do mostku.