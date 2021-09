Řidič na Chrudimsku posunul konstrukci mostu

Most, který neznámý řidič posunul. Foto: Policie ČR

Policie pátrá po řidiči, který v Holetíně na Chrudimsku narazil do mostu a posunul jeho konstrukci. Pak z místa ujel. Vlaky přes most nyní musejí projíždět rychlostí do 10 km/h.