Řidič honil cyklistu a srazil ho autem. Vyvázl s podmínkou

Vše začalo, když řidič v Novém Městě na Žďársku nedal cyklistovi přednost v jízdě. Cyklista takové jednání nenechal bez odezvy a rozčileně gestikuloval. Komorník na to reagoval tím, že začal brzdit téměř až do zastavení.

Ten ale neměl pro muže pochopení. „Kolik cyklistů zahyne jen proto, že při pádu nejsou schopni pustit řídítka. Pan obžalovaný musí vědět, co asi cyklistovi při takovém nárazu autem zezadu hrozí. Nebylo to ve velké rychlosti, ale je snad obecně známá nízká stabilita cyklistů při nárazu. Něco jiného by bylo, kdyby takto menší rychlostí narazil do jiného osobního auta,“ prohlásil Flídr.