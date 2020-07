Řidič čtyřkolky rozjezdil cenné území Českého ráje, pak najížděl na ochránce přírody

Se čtyřkolkou coby motorovým vozidlem nemůže řidič na území CHKO vůbec vjíždět mimo silnice, pozemní komunikace nebo vyhrazené zóny pro parkování. V lese na svahu kopce nemá vůbec co dělat, bez ohledu na to, o jakou zónu chráněné krajinné oblasti se jedná. „Pokud vjede na lesní cestu, tak už to je nezákonné. Je to porušení hned dvou zákonů, o ochraně přírody a krajiny i lesního zákona,“ zdůraznil Tomáš Klápště.