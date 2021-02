Řidič chtěl zabít sebe i spolujezdce, uvedla policie k honičce s autem na Vysočině

„Za obcí Krahulčí směrem na Mrákotín ale řidič nezvládl řízení, vyjel s vozidlem do protisměru a skončil v příkopu, kde narazil do kamenného podstavce. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku i test na drogy. Výsledky dechové zkoušky i testu na drogy byly negativní,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Při dalším zkoumání přišli policisté na to, že zhruba v polovině honičky před Želetavou řidič úmyslně vjel do protisměru přímo do cesty protijedoucímu náklaďáku. Jeho řidič naštěstí pohotově strhl volant a srážce tak zabránil.