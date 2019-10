Rath má dostat zpět podíly v nemovitostech a část zabavených peněz

David Rath (dříve ČSSD) byl odsouzen za korupci při zadávání veřejných zakázek a 7. října nastoupil do vězení v Teplicích. Nástup trestu měl přitom určen v pražské Ruzyni. Podle pravidel může odsouzený dorazit do výkonu trestu do jedné z dvanácti nástupních věznic, teplická je jedna z nich.

Zatímco středočeský krajský soud poslal loni Ratha na 8,5 roku do vězení, odvolací senát letos v červnu trest zmírnil na sedm let a snížil i peněžitý trest na deset milionů korun. V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal na šest let do vězení. Dvojice nastoupila do ruzyňské věznice 21. října.