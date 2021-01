Rád v autě machroval. Pak zabil při nehodě 16letou kamarádku

Podle státního zástupce dostal na kluzké vozovce při průjezdu zatáčkou smyk a přetočil se bokem do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem.

Jedna z nich zůstala po nárazu mrtvá na místě, druhou převážel vrtulník v kritickém stavu do nemocnice, kde o její přežití bojovali lékaři několik dní. Oba řidiči a spolujezdec obžalovaného skončili také ve špitále, ale jejich zranění je přímo neohrožovala na životě.

„V poslední pravotočivé zatáčce před Ždánovem jsem uviděl od vesnice světla, která svítila mnohonásobně více než normální vozidlo. Měl jsem pocit, že jde o zemědělský nebo stavení stroj a že se spolu nevyhneme na úzké silnici. Začal jsem brzdit a podřadil na třetí rychlostní stupeň. V tu chvíli mi zadek vozidla vybočil do levého směru, což se mi dařilo mít pod kontrolou do chvíle, kdy se přede mnou zjevila obří světelná koule, která se na mě řítila,“ popisoval Laibl situaci, která předcházela samotném nehodě.

Na otázku, jak by se charakterizoval jako řidič, odpověděl, že jako většina mladých kluků. „Často jsem překračoval rychlost a nejezdil úplně podle předpisů,“ přiznal.

Ze samotné nehody si svědkyně nic nepamatuje. „Probrala jsem se v nemocnici a nemohla se hýbat ani mluvit. Lékaři mi řekli, co se stalo. Bylo to jako špatný sen. Máma seděla u lůžka a pořád plakala. Když mi řekli o smrti Evy, myslela jsem si, že je to blbý vtip. Byly jsme nejlepší kámošky. Stále jí píši dopisy, nedokážu se s tím smířit,“ líčila dále dívka, která přišla o ledvinu a dodnes musí docházet na speciální rehabilitace.