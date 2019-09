Ráčkující cyklista s černožlutým zubem osahával v Praze matku s kočárkem

Muž k ženě přijel na kole se svým psem a snažil se s ní navázat hovor. „Cyklistovi sdělila, ať ji nechá být, a nevšímala si ho. To se mu nelíbilo, a tak začal maminku osahávat na intimních místech,“ sdělila ve středu mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Napadená se bránila křikem i fyzicky, a násilníka tak nakonec odehnala. „Muž nasedl na kolo a společně se svým psem odjel směrem do ulice Za Elektrárnou v Praze 7,“ upřesnila mluvčí.

Podle vyšetřovatelů je hledanému zhruba 40 let, je vysoký kolem 180 centimetrů a má štíhlou, až vyhublou postavu. „V obličeji by měl mít vrásky, a když se usmál, tak měl levý horní zub zbarvený do žlutočerna. Muž mluvil česky a ráčkoval. Podle poškozené se jednalo o udržovaného a čistě oblečeného muže,“ uvedla Siřišťová.