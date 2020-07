Pupíčku, ještě tam přišoupnu aneb Jak se uplácelo v Brně

Klíčovou roli při korupci na SNMČ sehrál podle detektivů Petr Kosmák, hlavní technik, kterého tam podle policie dosadil tehdejší vlivný politik a místostarosta městské části Jiří Švachula (dříve ANO). Kosmák měl mít podle policie na starosti „spolehlivé vybírání úplatků“.

Sám si měl pět procent z úplatků nechávat a deset procent prý předával Švachulovi. Celková výše úplatků v této větvi měla být přes 20 milionů Kč. Poté, co detektivové loni v březnu na celou skupinu udeřili, Kosmák byl jedním z těch, kteří začali vypovídat, a jeho svědectví tak usvědčuje nejen Švachulu, ale také drobné podnikatele a živnostníky, které předtím kasíroval.

Peníze bral hotově

Kosmákovi se peníze od živnostníků pracujících pro SNMČ scházely na začátku měsíce. Bral je v hotovosti na jednotlivých schůzkách. „Tyto se odehrávaly většinou na ulici, nebo dokonce v autech dodavatelů. Seznam společností a živnostníků, kteří byli tyto úplatky ochotni platit, se průběžně aktualizoval,“ popsali detektivové v usnesení o zahájení trestního stíhání, do něhož mělo Právo možnost nahlédnout.

„Některé firmy a živnostníci z toho systému odcházeli, jiní do něho nastoupili,“ dodali detektivové. Kosmák si časem k vybírání úplatků pořídil pomocníka, jednoho ze svých podřízených techniků, který měl „své firmy“, od nichž přebíral peníze.

„Odváděné peníze dával mně. Na schůzce s panem Švachulou jsem uvedl, že mu budu z mého podílu odvádět 15 tisíc. Zdůvodnil jsem to tím, že jsem chtěl, aby tam jako technik zůstal, protože plat techniků není nijak závratný,“ popsal Kosmák detektivům.

Předávání peněz mezi technikem a Kosmákem bylo jednoduché – technik vybrané úplatky nechal v šuplíku svého stolu a Kosmák mu tam nechal jeho podíl. Policisté dokonce zajistili komunikaci, v níž se technik s Kosmákem domlouvá na předání. Kosmák psal: „Bude něco málo v šuplíku, kamaráde?“ A technik odpovídal: „Pupíčku! Máš to tam, kde to má být, ještě tam přišoupnu.“ Většinu „práce“ s úplatky si ale podle detektivů nechal Kosmák na svých bedrech.

Předávka na záchodě

Kosmák mi řekl, že se mnou potřebuje něco projednat. Venku před budovou mi řekl, že pokud chci dál pracovat pro SNMČ, musím začít dávat peníze – konkrétně 15 procent z ceny zakázek, abych tam mohl pracovat dál. Protože jsem chtěl dál pro SNMČ pracovat a měl jsem pouze sedm let do důchodu, souhlasil jsem. Bylo to ale z donucení, jednalo se mi o živobytí,“ vypověděl jeden ze živnostníků.

„Předával jsem mu je vždy na začátku měsíce, jakmile byly ze strany SNMČ uhrazeny faktury. Peníze jsem mu předával na záchodě. Řádově to bylo pět až deset tisíc za měsíc. Kosmák mi neříkal, pro koho ty peníze jsou, ale řekl mi, že je musí odevzdat dál,“ dodal živnostník.

Podobně to popsal další živnostník. „Mohlo to být v roce 2015, kdy mně Petr Kosmák řekl, že se změnily poměry a dále to budeme muset dělat tak, že z každé zakázky mu musím odvádět 15 procent. Nedefinoval, jestli je to úplatek nebo provize, každopádně řekl, že „oni jsou hrozně nenažraní“. Měl jsem s tím problém, ale nechtěl jsem zahodit šest let práce, tak jsem souhlasil,“ přiznal.

Skoro stejně hovořil i jeden z drobných podnikatelů. „Protože jsem byl existenčně závislý na práci pro SNMČ, nic jiného mi nezbylo. Řekl jsem ale Petru Kosmákovi, ať si nejvyšší také uvědomí, co, kde a za co dělám. Tlačili ceny dolů a ještě za to něco chtěli. Díky tomu, že jsem dělal zakázky v podstatě sám bez dalších zaměstnanců, které jsem nemusel platit, tak to nějak vycházelo. V podstatě se jednalo o část mého zisku,“ popsal podnikatel.

S některými podnikateli Kosmák navázal familiární vztah, např. se zástupcem firmy na opravu výtahů. Policisté zachytili jejich schůzku v autě, na níž si Kosmák přebíral peníze. Podnikatel tam říkal Kosmákovi: „To rozdělej hned, to vytáhni z toho.“ Kosmák byl potěšen: „No tak voni by měli radost. To je za dva?“ Podnikatel potvrzoval: „Tak to je, je to za dva měsíce, ano, za deset a jedenáct. Překontroluj to, protože na pozdější reklamace nebude brán zřetel.“