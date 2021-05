Psychiatr si chtěl pojistit dítě předčasným porodem, za ohrožení ženy dostal podmínku

„Jsem nevinný jak holubice. Ničeho, z čeho jsem obžalován, jsem se nedopustil. Nikomu jsem neublížil, naopak o tu ženu jsem se staral, aby v klidu a ve zdraví porodila svého syna,“ prohlásil před soudem Freml. Tvrdil, že její dítě do péče získat nechtěl. „Sama mi ho nabídla ještě před narozením. Protože se jednalo o těhotnou ženu v nouzi a já jsem velmi citový člověk se sociálním cítěním, byl jsem v rámci pomoci ochoten přijmout toto dítě do naší pokojné a laskavé rodiny,“ řekl dále obžalovaný psychiatr.

Podle spisu se obžalovaný lékař se ženou dohodl, že ho uvede jako biologického otce a tím se vyhnou zdlouhavému adoptivnímu řízení přes sociálku. Měl to mít údajně vymyšlené tak, že ona se dítěte po porodu vzdá a on si ho s manželkou osvojí. Všechno klapalo do doby, než měl psychiatr na ženu začít naléhat, že by měla porodit dřív, aby se netrápila.