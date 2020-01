Psychiatr měl ohrozit těhotnou ženu, aby získal její dítě. Hrozí mu 12 let

Podle spisu se obžalovaný lékař se ženou dohodl, že ho uvede jako biologického otce a tím se vyhnou zdlouhavému adoptivnímu řízení přes sociálku. Měl to mít údajně vymyšlené tak, že ona se dítěte po porodu vzdá a on si ho s manželkou osvojí. Všechno klapalo do doby, než měl psychiatr na ženu začít naléhat, že by měla porodit dřív, aby se netrápila.