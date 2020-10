Psovod našel v Jeseníkách havarované auto pohřešovaného. Ten ležel v bezvědomí v lese

Muž podle informací, které Policii ČR podala jeho rodina, usedl ve středu večer do automobilu a bez oznámení, kam jede, zmizel. „Policisté po něm pátrali od čtvrtečního rána a dopoledne pak požádali o součinnost i nás s tím, že rodina upozornila na jeho ne zcela dobrý zdravotní stav. Začali jsme tedy prohledávat horské cesty, kam by mohl s automobilem dojet. Ten ale vzápětí našel policejní psovod havarovaný v potoce,“ uvedl Miroslav Černý z horské služby.

Policie přivolala do prostoru kolem Kralického Sněžníku i vrtulník s termovizí. „Ten seniora po nějaké době lokalizoval v lese daleko od cesty pod Malým Sněžníkem. Jak se ukázalo, když jsme k němu dorazili, byl v bezvědomí, silně podchlazený a měl zraněnou paži. Poskytli jsme mu tepelný komfort a šetrně jej transportovali na místo, kde mohl vysadit lékaře se zdravotníkem,“ dodal Černý.

Zraněného si lékař poté převzal do péče a pokračoval v ošetřování. „Vrtulník pak opět spustil podvěsovou síť a v ní muže dopravil do míst, kde mohl pilot bezpečně přistát. Tam čekal pro jistotu i sanitní vůz. Posádka muže naložila a přeletěla s ním do nemocnice k dalšímu ošetření,“ dodal náčelník horské služby Vítězslav Kaller.