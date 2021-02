Psi na útěku zlikvidovali královéhradeckou minizoo

„Útok přežily pouze dvě daňčí samice. Trvalo léta, než jsme dali různorodou zvířecí skupinu dohromady, a jednotlivá zvířata, která jsme měli pojmenovaná, si na sebe v ohradě zvykla. Nyní začínáme od nuly. Máme to pořád před očima,“ konstatovala Mašková.

Psi utekli z kilometr vzdálené usedlosti. „Během posledních dvou měsíců šlo o jejich třetí útěk. Strážníci je vždy odchytili na ulici a odvezli do útulku. Majitel dostal nejprve dvousetkorunovou a podruhé pětisetkorunovou pokutu. Naposledy psy bez problémů chytili na dvoře provozovny v sousedství zvířecí ohrady. To ještě nevěděli, co způsobili za spoušť,“ přiblížila mluvčí královéhradeckých strážníků Eva Kněžourová. „Agresivní nebyli. Majitel si je druhý den vyzvedl,“ doplnil zaměstnanec útulku.