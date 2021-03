Dálnice D1 je uzavřená po nehodě na 127. kilometru

Dálnice D1 z Prahy do Brna je ve středu ráno po nehodě neprůjezdná na 127. kilometru. Osobní auto tam narazilo do svodidla a pak další vozidlo do auta policie. Sjíždět je třeba na 119 km na Velký Beranov, uvedly Radiožurnál a server Dopravniinfo. Už brzo ráno byla D1 neprůjezdná ve stejném směru u Ostředku.