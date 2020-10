Propuštěný násilník se vrátil na služebnu a zdemoloval ji heverem

"Muž se začal dobývat do služebny. Rozbil okna i vstupní dveře, následně ještě zdemoloval interiér služebny včetně služebních počítačů," doplnila mluvčí.

Policisté poté muže zpacifikovali a předali ho do péče lékařům. Ti rozhodli o jeho převozu do psychiatrické léčebny. "Z léčebny by měl být dotyčný v pondělí propuštěn. Převezmou si ho kriminalisté," dodala Potočná.