Propašoval k soudu nůž a napadl soudkyni

Útok na soudkyni se odehrál v úterý 23. června necelou půlhodinu po poledni, jak Právu sdělila mluvčí soudu Hana Černá. „Mohu potvrdit, že došlo k bezpečnostnímu incidentu – fyzickému útoku na soudkyni s použitím zbraně, ke zranění nedošlo,“ doplnila Černá.

Pachatel přehodil nůž přes zeď a prošel kontrolou Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby

Středočeský krajský soud sídlí v areálu na náměstí Kinských na pražském Smíchově. Jde o komplex budov, které zvenku obepínají nádvoří s fontánou.

A právě tento venkovní prostor byl místem, kudy pachatel nůž do objektu soudu pronesl.

„Jak jsme zjistili z kamerových záznamů, pachatel nůž nejprve přehodil do areálu dvora přes zeď a pak prošel bez problémů přes naši justiční stráž, následně si pro nůž do dvora zašel,“ potvrdila informace Práva mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Mluvčí Vězeňské služby odmítla, že pochybili členové justiční stráže, kteří měli ostrahu areálu na starosti.

Případ ale podle zjištění Práva prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů, která řeší možnou trestnou činnost členů bezpečnostních sborů.

„Touto záležitostí se zabýváme, ale více v tuto chvíli sdělit nemohu,“ řekla Právu mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Nová opatření

Tři dny po incidentu vydal předseda soudu Ljubomír Drápal mimořádné opatření, které má zajistit větší bezpečnost v soudních budovách. Jednou z novinek je to, že veřejnost nebude mít přístup do soudního dvora, který posloužil k pronesení zbraně. Výjimku dostanou pouze lidé, kteří budou muset přes dvůr na jednání do budovy k soudnímu jednání.

Šéf soudu chce zároveň naplánovat soudní jednání v justičním areálu tak, aby byl provoz na dvoře co nejmenší. Měly by se tak konat zejména v hlavní budově, do které není nutné přes dvůr procházet. Kromě toho Drápal také nařídil, aby z chodeb zmizely cedule se jmény soudců a dalších zaměstnanců, které označovaly jejich kanceláře.

Je to mimořádné

Podle předsedkyně Soudcovské unie Daniely Zemanové jsou fyzické útoky na soudce naprosto mimořádné. „Trestní soudci, zvlášť ti, co soudí na prvním stupni na krajských soudech, to znamená tu nejzávažnější trestnou činnost, čelí výhrůžkám. Ale co se týče přímého napadení, tak to v České republice není běžné,“ řekla Právu Zemanová.

Ačkoli o incidentu, který se stal v budově Krajského soudu v Praze, nemá bližší informace, případ podle ní dokládá význam bezpečnostních opatření. Obecně totiž platí, že každý příchozí, krom zaměstnanců soudu a státních zástupců, musí projít kontrolou justiční stráže.

Ta prohlédne zavazadla rentgenovým skenerem, příchozí rovněž musí vyprázdnit kapsy a projít detekčním rámem.

„Ve Sněmovně je teď změna zákona o soudech a soudcích, kde se Česká advokátní komora domáhá, aby advokáti nemuseli procházet kontrolami,“ podotkla Zemanová s tím, že je proti omezování kontrol. „Nejen pro soudce, ale i pro účastníky je třeba zajistit v soudních budovách bezpečnost,“ zdůraznila Zemanová.