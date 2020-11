Propagátor konopí vyhrožoval soudu, dostal osm měsíců vězení

Informaci o odsouzení Právu potvrdily dva na sobě nezávislé justiční zdroje. „Ta míra neslušnosti a agresivity v jeho podání už přesáhla únosnou mez,“ řekl Právu jeden ze zdrojů. Při soudním jednání se Dvořák podle informací redakce nepokoušel zapírat, spíš vysvětloval, co ho k zoufalému činu vedlo, a řekl, že se za své jednání stydí. Podle informací Práva se proti trestu neodvolal.

Případ zaměstnal hned několik justičních institucí - kauzu nemohl kvůli podjatosti soudit prostějovský soud, proto spis putoval do Blanska, obžalobu připravili zase na státním zastupitelství ve Vyškově.

K tomu, sepsat nejrůznější výhrůžky adresované nejen trestním soudcům, Dvořáka zřejmě ponouklo zoufalství z posledního verdiktu prostějovského soudu z konce loňského roku. Po několika předchozích podmíněných odsouzeních totiž už dostal tři roky ve vězení, navíc byl v době jednání ve vazbě poté, co si zařídil víza do USA, a panovala obava, že by se útěkem za oceán mohl soudnímu jednání vyhýbat.