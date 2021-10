Prokop z Berdychova gangu dostal 10 let. Byl vůdčí osobností, konstatoval soud

Posledního dosud nesouzeného člena tzv. Berdychova gangu poslal v pátek Krajský soud v Praze na 10 let do vězení za čtyři loupeže v polovině devadesátých let. Jaromír Prokop, kterého loni zadržela americká policie, se k podílu na loupežích přiznal. Popřel ale, že by byl jejich organizátorem, jak tvrdili ostatní členové gangu. Rozsudek není pravomocný.