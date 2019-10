Prodali auto a teď se bojí průšvihů kupujících

Všechny průšvihy za takového kupujícího pak slízne bývalý vlastník, tedy prodávající, který už s vozem sice nemá co do činění, jenomže pořád je veden v registru.

„Dal jsem mu plnou moc, aby provedl přepis. Neudělal to a už ho nemám ani kde sehnat, jak ho donutit. Na úřadě mi řekli, ať do toho nerýpu, že jinak hrozí za nepřepsání motorky vysoká pokuta i mně. Co se s motorkou děje, nemám sebemenší tušení. Kupní smlouva je jen cár papíru, prý mě neochrání, tak raději dál za vozidlo, které už nemám, platím povinné ručení,“ popsal Právu poučený prodejce.