Probodla známému ruku tak, že zemřel. Dostala 12 let

„Soud má za to, že s ohledem na výpověď obžalované a to, co tu bylo zjištěno, je to jednání naprosto nepochybné a koresponduje s popisem skutku v obžalobě,“ odmítla jakékoliv pochyby předsedkyně senátu Iva Říhová.

„Vážený soude, pro vás to jsou třeba jenom čísla, pro mě je to velký trest. Jsem furt člověk prostě a cítím to tak, že jsem to cíleně neudělala. Vím, že jsem vzala život, udělala jsem to v opilosti. Je mi to líto a prosím o odpuštění,“ pronesla na závěr Boháčová.