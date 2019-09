Probodla agresivního manžela, soud jí o rok snížil trest

„Ve věci víceméně nejsou žádné přitěžující okolnosti, pro které by nebylo nutné neuložit trest na samé spodní hranici sazby, která v tomto případě činí tři roky,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Žena bodla svého manžela poslední lednové pondělí v jejich bytě v Pardubicích třiatřiceticentimetrovým nožem do hrudníku a probodla mu plíci. Bodnutí předcházela hádka, kdy muž ženu v opilosti napadl. V přípravném řízení muž popřel, že by ženu k něčemu vyprovokoval. Podle něj šlo o nečekaný útok, nikoliv o sebeobranu.

Nebyl to v jejich manželství zdaleka jediný případ. Už pár týdnů po svatbě skončila žena s těžkým otřesem mozku v nemocnici. Problém spočíval zejména v mužově pití alkoholu. I když se s alkoholismem několikrát léčil, nikdy to nikam nevedlo. „Vždycky ten antabus přepil,“ krčila rameny obžalovaná.

Muž ji prý nikdy nefackoval, ale jako bývalý boxer ji rovnou mlátil pěstmi. To ostatně u pardubického soudu žena dokazovala mimo jiné vymlácenými předními zuby. „Byla jsem zmalovaná jak velikonoční vajíčko,“ popsala ve středu žena charakter jejich vztahu.

Den před inkriminovaným pondělím ji muž i s oběma syny vyhodil na ulici. Den na to je vzal zpátky, vlastně jen proto, aby se znovu pohádali. „Dětem by bylo líp v dětským domově,“ vmetla obžalovaná muži v jednu chvíli do tváře. Načež dostala pěstí.