Probodl seniorovi krk pro pár tisíc. Soud mu za vraždu potvrdil 18 let

„Je bezpečně prokázáno, že to byl obžalovaný, kdo se dopustil skutku popsaného v rozsudku,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Za loňskou vraždu na Karlovarsku vyměřil soud mladíkovi 18 let vězení

Za loňskou vraždu na Karlovarsku vyměřil soud mladíkovi 18 let vězení Krimi

Pastor se předloni v létě dozvěděl, že jistý invalidní Němec má u sebe doma větší finanční hotovost. Jednoho srpnového večera se vyzbrojil golfovou holí a vypravil se krást do objektu v Krásném lese na Karlovarsku.

Tam ale narazil na poškozeného a bodl ho do krku. Pak mu z peněženky vzal tisíc korun a 110 eur a z místa činu utekl.

Na útěku narazil na jednoho ze svědků z nedaleké zahradní restaurace, které zalarmoval vzniklý hluk a rány a jali se zjišťovat, co se stalo. Pastor mu údajně vmetl do tváře: „Vypadni odsud nebo taky dostaneš naloženo.“

Pastor od počátku svou vinu popírá. Přiznal, že šel za mužem, aby ho okradl, ale odmítl, že by muže nějakým způsobem napadl. Naopak tvrdil, že na místě narazil na někoho jiného.

Podle Pastora to byl shodou okolností jeho strýc, poznal ho prý podle očí. „Přišel jsem do toho obýváku. Poznal jsem ho podle očí. Neříkal nic, nepromluvili jsme na sebe. Byl to můj strejda,“ uvedl na policii Pastor. Strýc pak prý vyskočil z okna.