Primář dítě při výplachu žaludku předávkoval solí. Za jeho smrt dostal podmínku

Kromě podmíněného trestu 20 měsíců se zkušební dobou v trvání dvou let dostal muž zákaz činnosti lékaře na tři roky. Rozsudek není pravomocný.

„Obžalovaný měl snahu pomoci, ale postup, který zvolil, byl katastrofou. Podání extrémně koncentrovaného solného roztoku byl pro chlapečka fatální a jeho smrt je v příčinné souvislosti s jednáním obžalovaného,“ prohlásil předseda senátu Jan Švígler. Upozornil na to, že rodiče zemřelého mají naprosto zničený život.

Dítě tehdy z preventivního důvodu přivezli do nemocnice jeho rodiče poté, co doma spolykalo hrst syrových fazolí. Bylo zdravé bez jakýchkoliv zdravotních potíží. Podle soudního znalce Michala Hladíka měl obžalovaný primář nechat dítě převézt na specializované pracoviště ke gastroskopii a cílenému odstranění fazolí jako cizích těles v žaludku. Místo toho se rozhodl vyvolat u pacienta zvracení aplikací roztoku sondou do žaludku, který obsahoval 15 procent chloridu sodného, přičemž obvyklá koncentrace je 0,9 procenta.