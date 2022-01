Příjezd do Brna zablokovali divočáci a nadměrný náklad

Přetížený tah ze Svitav do Brna se zastavil poté, co u čerpací stanice mezi Lipůvkou a Kuřimí srazil autobus dva divočáky běžící přes cestu. Prudké brždění vozu před sebou nečekal další řidič autobusu, do něhož zezadu ještě nabouralo další osobní auto.