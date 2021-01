Při nehodě zabil dva lidi, u soudu plakal a nechtěl do vězení

K tragické nehodě došlo v srpnu 2018 kousek za Brnem u obce Sokolnice. Linhart jel téměř stovkou, když náhle přejel do protisměru a skončil v poli. Jenže ve stejném okamžiku jelo v protisměru auto, jehož řidič ve snaze zabránit čelnímu střetu strhl řízení, bohužel se však přitom srazil s dalším autem, které jelo za Linhartem. Výsledkem střetu těchto dvou aut byli dva mrtví a tři těžce zranění.

Okresní soud Brno-venkov poslal mladíka na dva roky do vězení a zakázal mu řídit, Linhart se ale odvolal. „Soud rezignoval na dokonalé objasnění nehodového děje. Výlučným důkazem byl znalecký posudek, který byl ale zpracován v dlouhém odstupu od nehody. Jsou zde splněny všechny podmínky pro podmínku,“ tvrdila obhájkyně, zatímco Linhart vedle ní až neovladatelně pod rouškou vzlykal.

„Sice tu máme tragické následky, ale klient měl 18 let, půjčil si auto od maminky a uklouzlo mu to v zatáčce,“ svérázně popsala obhájkyně tragickou událost. „Účelem trestního řízení by mělo být také zařazení obžalovaného zpět do společnosti a nikoli jej diskvalifikovat. Vězení znamená jen pokračování této tragédie,“ dodala advokátka.

Žalobce: O podmínce nelze ani uvažovat

Státní zástupce Jiří Kadlec měl na případ diametrálně jiný názor. „Byly to jeho ruce, které držely volant. Jeho noha tlačila na plyn. Za situace, kdy jsou tu dva mrtví a tři zranění, nelze o podmínce vůbec uvažovat. Tak závažný následek vyžaduje, aby se k němu společnost i obžalovaný postavil čelem. Zmařené životy nelze přejít podmínkou. A taky říkám, že měl už 19 let,“ prohlásil státní zástupce.

Sám Linhart, který v mezidobí začal pracovat v neziskové organizaci Podané ruce a pomáhá při testování lidí na koronavirus, se ještě soudce snažil pohnout k mírnosti. „Strašně bych se chtěl omluvit, dal bych všechno, co mám, aby se to vrátilo, aby se to nestalo. Strašně mě to mrzí a prosím o shovívavost,“ řekl tiše k soudu.