Při nehodě na Karvinsku vyletěl z jednoho auta motor, dva zranění

Nehoda se stala na křižovatce ulic Orlovská a Závodní, kde projížděl 41letý řidič Seatu Cordoba. „Patrně nerespektoval značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel do křižovatky. Po hlavní silnici právě projíždělo osobní vozidlo Ford Focus řízené 23letým mladíkem,“ uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Po střetu byl seat odhozen do betonového bloku a ford do protisměru. Z jednoho z vozidel dokonce po nárazu vyletěl motor a skončil několik metrů od auta. Oba řidiči museli do nemocnice, přičemž jeden z nich pak byl propuštěn. Dechové zkoušky byly negativní.