Při nehodě na Jindřichohradecku zemřel senior. Nepřežil náraz do vodoteče

„Senior pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a při projíždění levotočivé zatáčky sjel do příkopu, kde narazil do vodoteče. S vozidlem se převrátil na střechu, a to se ještě odrazilo zpět na silnici,“ řekl Milan Bajcura, mluvčí jihočeské policie.