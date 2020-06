Přerovský soud rozplétá případ napadení romských dětí v Lipníku

Útok mají podle obžaloby na svědomí Stanislav a Petra Pumprlovi z Přerova. Ti vinu odmítají. Připouštějí sice, že se do kontaktu s dětmi dostali při řešení problému, nikomu prý ale neublížili. Obžalováni jsou z výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Hrozí jim až pět let vězení.

K incidentu došlo loni 7. dubna v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou. „Oslovovali je (romské děti) jako černé huby a uráželi je dalšími výrazy,“ uvedl již dříve státní zástupce Ivo Krobot s tím, že poté následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci srazili děti na zem a kopali do nich.

Tři napadené děti byly podle státního zástupce ošetřeny v nemocnici. Podle lékařských zpráv utrpěly podvrtnutí krční páteře, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Oba obžalovaní útok popírají. Muž mimo jiné uvedl, že na místo vyrazil s manželkou poté, co jim čtrnáctiletá dcera oznámila, že ji ve městě napadly romské děti. Nemělo to být poprvé.

„Nasedli jsme do auta a zajeli jsme na zámecké nádvoří. Byla tam skupina dětí. Přistoupil jsem k nim, abych se zeptal, co je příčinou,“ uvedl muž s tím, že než stačil cokoliv říct, začaly mu sprostě nadávat. „Jediný fyzický kontakt s dětmi bylo to, že jednoho jsem odstrčil a jednomu dal facku. Netuším, kde se mohly zranit,“ konstatoval Pumrla. Skupinka dětí se pak podle něj rozprchla.

Vinu popřela i jeho manželka. „Chtěli jsme jen vědět, proč k urážení a napadání dcery dochází, nikomu jsme neublížili. Manžel dal jednomu facku a odstrčil kluka, to bylo všechno,“ řekla u soudu žena. I podle ní je romské děti při příchodu do parku častovaly sprostými výrazy.

U soudu ve čtvrtek vypovídala mimo jiné dcera Pumprlových. „Jeli jsme tam s tím, že si taťka chtěl promluvit s dětmi, co mě napadly, ať mě už nechají na pokoji,“ uvedla svědkyně s tím, že romské děti jí při incidentu, o kterém řekla rodičům, sprostě nadávaly, tahaly jí za vlasy, uštědřily několik facek a koply do stehna.

„Když jsme k dětem přišly, zeptal se táta: Kdo má problém s mojí dcerou? Na to se před něj postavil starší kluk a řekl: Co je, p.čo? Táta mu dal facku, spíše pohlavek, a dalšího, který za ním poskakoval, odstrčil. Ostatní děti utekly. My jsme pak nasedli do auta a odjeli,“ popsala incident dcera Pumrlových s tím, že žádná zmínka o barvě pleti nepadla. Ke zranění dětí podle ní nedošlo.