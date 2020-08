Přepadená hrála mrtvou, aby si zachránila život. Lupič dostal 17,5 roku

Opakovaně ji mlátil klackem do hlavy. Přestal, až když se už nehýbala. Pak 38leté ženě sebral batoh a utekl. Za pokus o vraždu poslal ve čtvrtek Krajský soud v Plzni Bulhara Georgiho Dimitrova na 17,5 roku do vězení a vyhostil ho na dobu 10 let. Podle státní zástupkyně poškozená přežila útok cizince jen díky tomu, že předstírala smrt.