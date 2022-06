PŘEHLEDNĚ: Kdo je kdo na seznamu obviněných v kauze Hlubuček

Petr Hlubuček (48, STAN)

Vrchlabský rodák se v roce 2010 stal jako nezávislý starostou pražské městské části Lysolaje, funkci o čtyři roky později obhájil už jako kandidát STAN, do hnutí ale vstoupil až v roce 2016.

O dva roky později se stal náměstkem pražského primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. Od roku 2014 byl členem dozorčí rady pražského dopravního podniku (DPP). Policie ho viní z účasti na organizované zločinecké skupině a přijetí úplatku, za což mu hrozí až 10 let vězení.

Michal Redl (48)

Zlínský podnikatel a lobbista je dlouhodobé napojený na hnutí STAN. Byl také blízkým spolupracovníkem uprchlého Radovana Krejčíře. V kauze kolem Krejčíře čelil obžalobě, trestu ale unikl kvůli rozhodnutí znalců o omezení svéprávnosti.

Podle policie rozdával členům skupiny úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Hrozí mu 10 let za účast na organizované zločinecké skupině, přijetí dvou úplatků a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Pavel Kos (49)

Podnikatel, blízký přítel a důvěrník Michala Redla byl souzen za daňové podvody. Policie ho považuje spolu s Redlem a Hlubučkem za zakládajícího člena skupiny. Podle policie ovlivňoval zakázky a byl přítomný při rozdělování úplatků. Hrozí mu až 10 let.

Náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) odvádějí v poutech. Foto: Vít Hassan

Matej Augustín (47)

Dosavadní ekonomický náměstek a člen představenstva DPP, kterého do funkce před třemi lety přes nesouhlas koaličních partnerů prosadil Hlubuček. Slovenský manažer Augustín měl blízko k bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi (SMER), v době jeho kabinetu působil jako hlavní poradce na Úřadu vlády. Vedl také státní železniční společnost Cargo Slovakia, která se před jeho odchodem dostala do ztráty 36 milionů eur. V době razie byl na Slovensku. Hrozí mu až desetiletý trest.

Pavel Dovhomilja (40)

Podnikatel v oblasti IT, který se zná s Hlubučkem. Před několika týdny Hlubuček uvedl, že Dovhomilja dělal v Lysolajích elektronický úřad. Zabýval se zakázkami dopravního podniku, policie se o něj zajímá i v souvislosti s IT zakázkami pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. V době zátahu byl v Chorvatsku. Za účast ve skupině, přijetí úplatku a legalizaci výnosů z trestné činnosti může dostat až 10 let za mřížemi.

Zakaría Nemrah (32)

Podnikatel, působil jako funkcionář v Praze 9 ve Straně práv občanů – zemanovců. Do skupiny ho přivedl Redl jako osobu pohybující se v oblasti dopravních a jiných staveb a spolu s Dovhomiljou postupoval podle Redlových pokynů. Ve vězení může strávit až 10 let.

Luděk Šteffel (49)

Vedoucí jednotky informačních technologií DPP, kterého do funkce dosadil Augustín. Zasahoval do zakázek DPP informováním skupiny o dění v podniku, aby z nich byly získávány provize. Také on může strávit za mřížemi až 10 let.

Náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) odvádějí v poutech Foto: Aktu.cz

Dalibor Kučera (35)

Vedoucí právního odboru DPP se snažil s dalšími členy skupiny změnit systém vymáhání dluhů za nezaplacené pokuty. Plánovali, že by určitým exekutorům byly přidělovány jednotlivé pohledávky, z nichž by skupině byly vypláceny provize. Hrozí mu až 10 let.

Martin Vejsada (50)

Vedoucí odboru Technické správy objektů DPP byl skupinou do funkce dosazen. Redla a další členy informoval o milionových zakázkách DPP a způsobu, jakým by je šlo zmanipulovat. Ve vězení může strávit až 10 let.

Ivo Pitrman (50)

Osobní řidič Redla, který zajišťoval ochranu členů skupiny před odhalením policistů. Prováděl bezpečnostní prohlídky bytů a aut proti odposlechům. Zařizoval směnu úplatků na eura či předával peníze členům skupiny. Hrozí mu až 10 let vězení.

Maroš Jančovič (44)

Slovenský podnikatel, člen představenstva a generální ředitel IT firmy Uniprog Solutions byl skupinou dotlačen k zasílání miliónových úplatků. Kvůli této provizi jeho firmy získaly další zakázky. Za podplácení a legalizaci výnosů z trestné činnosti mu hrozí až osmiletý trest.

Petr Adam (60)

Obchodní zástupce firmy Komo-Com slíbil úplatek ve výši 500 tisíc členovi dozorčí rady DPP Michalu Zděnkovi, kterému i obálku se 100 tisíci hodil do auta. Snažil se s ním domluvit, aby Zděnek nebrzdil projekt Komplexního bezpečnostního systému, při němž chtěl Adam společně se Špringlem dodat kamerový a rádiový systém do metra. Zděnek vše ohlásil policii. Za podplácení mu hrozí až šest let za mřížemi.

Jindřich Špringl (60)