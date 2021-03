Policisté rozjeli kontroly na hranicích okresů

Již krátce před půlnocí vyrazily desítky pražských policistů na prakticky všechny hlavní tahy vedoucí do středních Čech. „Byli jsme na to připraveni, čekali jsme, že to přijde. Souhlasíme s tím,“ řekl Novinkám jeden z řidičů kontrolovaný v pražské Zbraslavi. „Jedu do Davle do práce. Čím budou ta opatření tvrdší, tím rychleji to bude pryč,“ dodal další šofér.