Praštil muže lahví do hlavy kvůli roušce, dostal 20 měsíců

K incidentu došlo loni za jarního nouzového stavu. Muž přišel večer do nonstop pekárny v podroušeném stavu. „Nejdříve slovně napadl poškozeného, který jej upozornil na nevhodné chování vůči personálu prodejny a na to, že nemá nasazenou povinnou roušku na obličeji. Následně jej útočník před prodejnou udeřil do hlavy lahví od alkoholu, kterou držel v ruce,“ stojí v rozsudku, který má Právo k dispozici.