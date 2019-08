Požár zničil Krejčířovu vilu, škody jdou do milionů

„Na místě jsou nyní čtyři jednotky a snížili jsme stupeň poplachu na první. Bude to dlouhotrvající zásah, protože hasiči stále rozebírají střechu. Ta je z dvojitého podbití dřeva s izolací a bonským šindelem, což je to nejhorší, co pro zásah mohlo být. U zásahu se vystřídalo zhruba čtyřicet hasičů,“ řekla Novinkám před desátou hodinou mluvčí hasičů Vladimíra Kereková.