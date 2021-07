Požár s 11 mrtvými v Bohumíně: Žhář se chce vyhnout soudu a uzavřít dohodu

„Je možné, že proběhne. Obviněný to už navrhl. Pokud by k dohodě došlo, nepodávali bychom už obžalobu, ale pouze návrh na schválení dohody,” uvedl státní zástupce.

Dohoda by znamenala, že muž prohlásí, že všechny skutky kladené mu za vinu spáchal. Soud by pak pouze schválil veřejné projednání návrhu dohody. Klasické několikadenní i delší hlavní líčení s výslechem svědků by se pak nekonalo.