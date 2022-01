Požár chaty u Bystřice pod Hostýnem zavinila technická závada

Oblíbená chata byla pro turisty vstupní branou do Hostýnských vrchů. Už od svého otevření v roce 1938 fungovala jako horská restaurace.

„Je to smutné. V květnu 1945 se v těchto místech střetli vojáci československého armádního sboru s ustupující německou kolonou. Tehdy chata nevyhořela, i když měla namále,“ sdělil jeden z častých hostů na sociálních sítích.

„Jsem zdrcen. Je to moje oblíbená chata, součást historie Hostýnských vrchů. Jako by zmizelo kus mého já. Zbylo jen pár fotek, co se u chaty fotím na svých cyklotoulkách. Letošní cyklomaraton Drásal, kde byla u chaty vždy první občerstvovačka, bude velmi smutný,“ sdělil Ladislav M.