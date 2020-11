Postiženého syna zavírala do chlívku. Není to prý týrání

„Na podkladě znaleckých posudků a svědeckých výpovědí kriminalisté neprokázali původní podezření z trestného činu týrání svěřené osoby,“ řekla Právu policejní mluvčí Ivana Jelínková.

„V rámci šetření zjistili, že se osmačtyřicetiletá žena o svého syna řádně stará. Pravidelně jej krmí, přebaluje a poskytuje mu další potřebnou péči,“ dodala.

Pochybení ženy vyšetřovatelé zjistili pouze v tom, že syna umístila do přístěnku, který je pro tyto účely nevyhovující. „Nevytvořila mu důstojné prostředí, kde by měl trávit volný čas. Z tohoto důvodu policisté odevzdali případ správnímu orgánu k projednání jako přestupek proti občanskému soužití,“ dodala Jelínková.

Muž je od jara v dobřanské psychiatrické léčebně, kam byl umístěn z rozhodnutí soudem určeného kolizního opatrovníka do doby, než policejní vyšetřování skončí. Nyní by se měl podle Jelínkové vrátit zpět do péče matky.

Myslela to dobře

„Všichni ze mě dělají bestii. Já to ale myslela dobře,“ řekla Právu vyšetřovaná žena. Své jednání ospravedlňovala tím, že syna chtěla pouze chránit.

„Bylo to kvůli jeho bezpečnosti. Nechali jsme porazit velkou lípu, která nám rostla na zahradě hned u plotu. Při kácení plot poškodili a zůstala tam díra. Z té firmy nám slíbili, že to do týdne přijedou opravit, ale nic se měsíce nedělo. Měla jsem strach, že by Pavlík utekl na ulici. Chodil si pod ten strom hrát, bylo to takové jeho hájemství,“ pokračovala žena.

Svého syna bere do lesa. „Má hrozně rád přírodu, je pořád venku a v baráku za boha být nechce. Tak jsem ho nechala v tom přístěnku. Byl tam spokojený. Trhal si uvnitř papírky. Spát ale chodil domů, přes noc bych ho tam nenechala,“ řekla dále matka.

Do obce se přistěhovali před dvěma roky. „Jsme tady trnem v oku, proto byl kolem toho takový humbuk. Někdo mě udal, jiné vysvětlení nemám. Policajti mi řekli, že vlastně ani nevidí důvod, proč sem jezdili,“ uvedla žena.

„Je to pro ni řehole“

Přiznala, že syna už jednou opustila. „Po porodu jsem ho odložila do kojeneckého ústavu. Po týdnu jsem si ho ale vyzvedla zpátky. Byl jak hadrová panenka. V tu chvíli jsem si řekla, že už ho nikdy neopustím,“ prohlásila žena.

Její sousedé jsou s kategorickými soudy opatrní. „Je to pro ni řehole. Musí ho denně přebalovat, krmit a mýt. Navíc ji sužují vlastní zdravotní problémy, má rakovinu a jezdí na chemoterapii do Prahy,“ uvedla starší žena z domu přes ulici. Zavírání syna do chlívku ale komentovat nechtěla. „Těžko říct, správné to ale asi nebylo,“ podotkla.

Psycholog a soudní znalec Karl Bröckl v reakci na případ uvedl, že samotné zavírání ještě automaticky neznamená týrání.