Posledního z Berdychova gangu dopadli Američané v Seattlu. Čachroval tam s doklady

O zadržení muže informovalo ve čtvrtek policejní prezidium na Twitteru a v tiskové zprávě . Případ byl podle policie už dříve odložen, kriminalisté ale díky novým poznatkům a kontaktům s kolegy v USA v červnu 2018 pátrání obnovili, rovněž podnikli několik cest do zahraničí.

V americkém Seattlu byl včera zadržen poslední, dosud nedopadený, člen tzv. Berdychova gangu J.P. Před spravedlností se skrýval dlouhých 16 let. Více v tiskové zprávě zde: https://t.co/mo6bgTTPzG #policiepp pic.twitter.com/pzODHYNhFj

Nakonec se muže podařilo vystopovat, přestože se na veřejnosti snažil maskovat. Měnil rovněž po několika dnech mobilní telefony. Do závěrečné akce šlo podle mluvčí několik stovek policistů. Podezřelého nakonec našli v úterý odpoledne v obchodě v městečku Tacoma na předměstí Seattlu.

Americká policie podle ní v případu českým kolegům výrazně pomohla. „Byli jsme svědky dosud nevídaného nasazení lidských a technických prostředků, hlavní vyšetřovatel v USA dokonce o rok odložil odchod do penze, jen aby se mohl věnovat vypátrání hledaného,“ sdělila mluvčí.

„Poprvé v historii bylo umožněno, aby osoba hledaná českou policií byla zařazena v USA do tzv. ‚Most Wanted‘ (anglicky nejhledanější, pozn. red.) programu a na poskytnutí informací, které by vedly k dopadení hledaného, byla úřady USA vypsána lákavá finanční odměna,“ poznamenala Rendlová.

České soudy Prokopa poslaly před více deseti roky do vězení na 13,5 roku v nepřítomnosti jako uprchlého a byl na něj vydán mezinárodní zatykač. Nyní probíhá řízení o jeho vydání do Česka, což podle Rendlové zabere nejméně několik týdnů, spíše měsíců. Zadržený může rovněž podle zákona žádat o obnovu své části procesu. Navíc se bude vzhledem k dalším podezřením z trestné činnosti v USA řešit, kde a za co bude souzen.