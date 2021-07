Poslední nesouzený člen Berdychova gangu se přiznal k účasti na loupežích

„Na úvod jsem se v podstatě přiznal a nebudu vás krmit, že jsem nic neudělal, Nepopírám, že se to stalo a chci popsat, jak se to stalo,“ uvedl Prokop.

Vinen se prý cítí už jen kvůli tomu, že skutky mohl zastavit „Ty skutky jsem neorganizoval. Chápu spoluobviněné, že to podávali trochu jinak, protože jsem tady nebyl a nemohl jsem se bránit, tak to pro ně bylo jednodušší,“ prohlásil šestapadesátiletý Prokop.

Ze čtyř loupeží nejvíc Prokop litoval toho, že zemřel unesený zlatník. „Já tam cítím svoji hroznou vinu v tom, že jsem to mohl zastavit, že jsem věděl, co se chystá. Prostě jsem měl říct, že je to hovadina, že je to nesmysl, že je to starší člověk,“ řekl.