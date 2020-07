Policisty na čtyřkolce v Beskydech zasáhl blesk

Blesk udeřil do Žižkovské věže

Let vrtulníku komplikovala bouřka, nakonec se mu ale podařilo přistát. „Muž byl dále v bezvědomí, ale s pravidelnou srdeční akcí. Jeho stav však zůstával život ohrožující. Zasahující lékař u něj při vyšetření zjistil popáleniny v oblasti trupu, horní i dolní končetiny,“ sdělil mluvčí.

„Náročné ošetření zraněného musela posádka vrtulníku zvládnout ve velmi krátkém čase. Bouřková aktivita v okolí totiž zesílila a v případě prodlevy hrozila nemožnost startu vrtulníku. Ohrožen by tak byl rychlý transport postiženého do nemocnice. Leteckým záchranářům se však podařilo přepravit jej a předat do další péče urgentního příjmu fakultní nemocnice,“ dodal Humpl.