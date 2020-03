Policistu tahali navijákem z bahna, když zachraňoval na Brněnsku psa

„Vzal psa do náruče a zamířil zpět. Pak se ale sám dostal do svízelné situace. Musel psa odhodit na břeh, odkud už se zvíře dostalo do bezpečí. Policista sám totiž zapadl po pás do bahna,“ uvedl mluvčí s tím, že za pomoci praporčíka Roberta Sebestyéna a lana ze služebního auta se strážci zákona podařilo vydrápat na břeh.