Policisté přivezli z Emirátů Čecha odsouzeného za půlmiliardový tunel. Pak museli do karantény

Přes deset let se vyhýbal trestnímu stíhání Čech odsouzený za vytunelování zhruba půl miliardy korun z někdejší České konsolidační agentury (ČKA). Koncem března ho vydaly do Česka Spojené arabské emiráty (SAE), kde byl dopaden. Soud muže poslal před deseti lety coby uprchlého na osm a půl roku do vězení.