Policista měl nafackovat řidiči. Byl osvobozen

Řidič následně ve své výpovědi tvrdil, že policisté mu pak prohledali auto, kde našli schovanou obálku se dvěma tisíci korun. To prý Dubna rozlítilo a podle žalobce cizince „bezdůvodně a neoprávněně“ dvakrát udeřil rukou do tváře pod levé oko. Třetí ráně se řidiči podařilo částečně uhnout, takže ji obdržel zezadu do hlavy. Ukrajinec pak při vyšetřování osočil Dubna z toho, že mu obálku z penězi sebral a nechal si ji.