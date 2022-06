Policie vyslechla Kose i Augustína, kteří se vrátili z ciziny

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) už podle zjištění Práva vyslechli a fyzicky předali obvinění podnikateli Pavlu Kosovi, jednomu ze třinácti členů skupiny kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN). Redakci to potvrdil zdroj blízký vyšetřování a nepřímo to vyplývá i z vyjádření Redlova obhájce. V úterý ráno eskorta přivedla Kosa k soudu, jenž by měl rozhodnout o vazbě.