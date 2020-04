Policie v Praze zadržela muže, který ve dvou kradených autech způsobil několik nehod

"Kriminalisté z Prahy I. si podezřelého muže všimli ve vozidle v Korunovační ulici. Když ho chtěli zastavit, začal ujíždět. U nádraží v Bubenči najel muž na chodník a ohrožoval chodce, v Lysolajském údolí pak naboural protijedoucí auto, zaparkovanou motorku a o několik stovek metrů dále naboural do svodidel," sdělila policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Po nehodě se dal řidič na útěk do lesa. Policisté varovně vystřelili do vzduchu. Ani to ho ale nezastavilo.