Policie stíhá náměstka karlovarské primátorky

„Považuji za nutné a korektní se k celé věci vyjádřit v rámci možných mantinelů vymezených mi orgány činnými v trestním řízení a předpisy trestního práva, v nichž se musím pohybovat s ohledem na to, abych neohrozil průběh vyšetřování. Mohu pouze sdělit, že nespadám do kategorie tzv. hlavních obviněných,“ uvedl Bursík v prohlášení.

V telefonickém rozhovoru nechtěl Bursík své prohlášení nikterak rozšiřovat. Stejně tak karlovarský regionální předseda ODS Jiří Vaněček. „My si tu věc chceme projednat v pondělí. Pro nás je důležité to, že se to nedotýká jeho politického života, a ani toho profesního. Abych ale sděloval něco, co se nemůže, tak to opravdu nemohu,“ uvedl Vaněček.